Четверг, 17 октября, 2024

В Касимове магазин торговал контрафактной одеждой и обувью.

Автор: Алексей Самохин

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Фото: t.me/umvd62

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Касимовский» в ходе проверки выявили, что в одном из магазинов Касимова продаются недорогие аналоги спортивной обуви, одежды и инвентаря, маркированные товарным знаком известного производителя. 

В ходе обследования помещения торговой точки полицейские изъяли 406 единиц сомнительной продукции. Согласно результатам исследования, товары имеют признаки несоответствия оригинальным изделиям: они изготовлены не на производственных мощностях правообладателя, без соблюдения требований к маркировке, качеству изделий и используемым материалам.

Дознавателем МО МВД России «Касимовский» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 180 УК РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров». 

Санкции части данной статьи предусматривают наказание от наложения штрафа в размере 100–300 тысяч рублей до лишения свободы на срок до 2 лет, сообщает пресс-служба УМВД Рязанской области. 

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