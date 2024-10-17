В Касимове магазин торговал контрафактной одеждой и обувью.

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Касимовский» в ходе проверки выявили, что в одном из магазинов Касимова продаются недорогие аналоги спортивной обуви, одежды и инвентаря, маркированные товарным знаком известного производителя.

В ходе обследования помещения торговой точки полицейские изъяли 406 единиц сомнительной продукции. Согласно результатам исследования, товары имеют признаки несоответствия оригинальным изделиям: они изготовлены не на производственных мощностях правообладателя, без соблюдения требований к маркировке, качеству изделий и используемым материалам.

Дознавателем МО МВД России «Касимовский» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 180 УК РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров».

Санкции части данной статьи предусматривают наказание от наложения штрафа в размере 100–300 тысяч рублей до лишения свободы на срок до 2 лет, сообщает пресс-служба УМВД Рязанской области.