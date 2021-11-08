В Касимове экс-руководителя офиса продаж подозревают в присвоении смартфона

Касимовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Рязанской области в отношении экс-руководителя офиса продаж телекоммуникационной компании возбуждено уголовное дело о присвоении (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным следствия, в мае 2021 года подозреваемый, являясь руководителем офиса продаж телекоммуникационной компании, присвоил смартфон, принадлежащий компании и выставленный в офисе на продажу.

В настоящее время проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.