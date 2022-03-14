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Понедельник, 14 марта, 2022

В Касимове дети ходят по подъездам и «творят дичь»

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В Касимове дети ходят по подъездам и «творят дичь»

7info

В Касимове группа детей ходит по подъездам, жжёт спички и «творит дичь». Соответствующий пост опубликовала группа «Типичный Касимов».

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По словам автора, ходят девочки и мальчик.

— Разбрасывают спички, творят дичь под предлогом того, что хотят «погреться», — пишет автор поста.

Родителей детей просят принять меры.

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