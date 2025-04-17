В Касимове 18-летний парень обокрал подругу

Сотрудники отдела МВД России «Касимовский» раскрыли кражу ювелирных украшений из квартиры в городе Касимове. Подробности сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

В полицию обратилась 25-летняя жительница города Касимова и сообщила, что из дома пропали золотые украшения, которые хранились в шкатулке, стоящей на тумбочке. Из шкатулки пропали сережки, колечки и цепочки стоимостью около 50 тысяч рублей.

Оперативники уголовного розыска опросили заявительницу и выяснили, что в последнее время перебоев в работе дверного замка не было, ключи от дома не пропадали и незнакомых людей в жилище не впускали. В ходе беседы оперативники узнали, что кроме родственников в квартире бывает близкий друг женщины — 18-летний местный житель. Молодые люди встречают уже больше года и доверяют друг другу.

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Сотрудники полиции решили внимательно присмотреться к образу жизни этого парня и установили, что он недавно с помощью сети Интернет сделал несколько ставок на исход спортивных соревнований и потерял деньги. При этом мужчина постоянно нигде не работал и не мог похвастать стабильным доходом. Поэтому полицейские заинтересовались — откуда у него появились деньги на ставки.

Полицейские разыскали мужчину и выяснили, что он причастен к краже украшений. Злоумышленника задержали.

По предварительной информации, 18-летний житель города Касимова в последнее время увлекся ставками на исход спортивных мероприятий и потерял все сбережения. Желая отыграться и вернуть деньги, он решил забрать часть украшений из дома близкой подруги, куда свободно приходил почти каждый день. Мужчина без труда незаметно вынес из квартиры ювелирные украшения и продал их случайному знакомому. Он планировал выиграть и вернуть свои деньги и чужие украшения, но его расчет не оправдался.

Следователь отдела МВД России «Касимовский» возбудил в отношении злоумышленника уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ, по которой грозит до 5 лет лишения свободы.