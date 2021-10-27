В Камчатском крае 18-летний юноша пытался надругаться над пенсионеркой

В селе Апука Олюторского района Камчатского края полиция задержала 18-летнего местного жителя, который пытался изнасиловать 55-летнюю пенсионерку. Об этом сообщает региональный СК.

По данным правоохранителей, в ночь с 14 на 15 октября подозреваемый, будучи пьяным, пришёл в квартиру к своему 58-летнего знакомому, с которым у него вскоре произошла ссора. В ходе конфлита молодой человек избил мужчину и направился к хозяйке дома. Применив физическую силу, он попытался изнисиловать женщину.

Противоправные действия были пресечены находившемся рядом очевидцем. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали подозреваемого.

Оказалось, что ранее молодого человека уже судили. Сейчас в его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 131, ч. 1 ст. 132 УК РФ.