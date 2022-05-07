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Суббота, 7 мая, 2022

В Калуге воспитатель детского сада кинула ребёнка на пол

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В Калуге воспитатель детского сада кинула ребёнка на пол

Александр Ильин
Фото: соцсети

В Калуге воспитатель детского сада кинула ребёнка на пол, мальчик пролетел несколько метров. Видео инцидент публикует Telegram-канал «Подъём».

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Предварительно, инцидент случился в яслях первого корпуса детсада № 30. На кадрах видно, что дети репетировали выступление к 9 мая под песню «Синий платочек». В один момент воспитатель взяла ребёнка и швырнула на пол, тот заплакал.

Пресс-служба мэрии Калуги сообщила, что по факту случившегося проводится служебная проверка. По её результатам будут приняты меры.

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