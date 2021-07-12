В Калуге прошел пикет против передвижного цирка с животными

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В воскресенье участники «Альянса защитников животных» устроили пикет возле передвижного цирка, пишет портал «Калуга-поиск»

Известно, что он приехал в Калугу на гастроли и разместился на парковке «Торгового квартала». По мнению общественников, «животным не место в цирках».

Активисты потребовали «прекратить издевательство» над зверями и изменить условия их содержания.

«В такую жару очень трудно человеку, а про тигров и говорить нечего»,– отметили активисты.

При этом, как утверждается, что руководство цирка отказалось показать условия содержания животных, сославшись на внутренние трудности. Также авторы инициативы подали заявления в контролирующие органы.