В Калуге оправдались за очереди из «скорых» в ковидный госпиталь

Министерство здравоохранения Калужской области прокомментировало ситуацию с очередями из машин скорой помощи в ковидный госпиталь, пишет МК.

Выяснилось, что причиной всему стал тот факт, накануне было госпитализировано очень много пациентов в состоянии средней и тяжелой степени тяжести, в то время как госпиталь принимает больных со всего региона.

«Ожидание на территории инфекционной больницы не превышало 30 минут», – обратили внимание в ведомстве.

Также в министерстве заверили, что уже спустя несколько часов на территории больницы не было карет скорой.