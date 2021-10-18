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Понедельник, 18 октября, 2021
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В Калуге оправдались за очереди из «скорых» в ковидный госпиталь

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Министерство здравоохранения Калужской области прокомментировало ситуацию с очередями из машин скорой помощи в ковидный госпиталь, пишет МК.

Выяснилось, что причиной всему стал тот факт, накануне было госпитализировано очень много пациентов в состоянии средней и тяжелой степени тяжести, в то время как госпиталь принимает больных со всего региона.

«Ожидание на территории инфекционной больницы не превышало 30 минут», – обратили внимание в ведомстве.

Также в министерстве заверили, что уже спустя несколько часов на территории больницы не было карет скорой.

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