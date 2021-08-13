В Калуге бродячая собака изуродовала лицо мужчине

Житель Калуги стал жертвой нападения бродячей собаки, пишет портал «Комсомольская правда – Калуга».
Инцидент произошел в районе улицы Кубяка. Сестра 29-летнего мужчины рассказала, что ее брату чудом удалось отбиться самостоятельно, поскольку ему никто не помог.
«Сильно пострадало лицо. И руки. Сейчас он находится в больнице. Множество швов, поврежден глаз», – пояснила женщина.
По ее словам, животное буквально изуродовала лицо мужчине: у него оторвана часть века и слезного канала содран лоскут кожи с черепа. Теперь калужанину требуется пластическая операция и пересадка кожи.
Представители городской управы прокомментировали случившееся, отметив, что заявка на отлов собаки принята.