В Калуге бродячая собака изуродовала лицо мужчине

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Житель Калуги стал жертвой нападения бродячей собаки, пишет портал «Комсомольская правда – Калуга».

Инцидент произошел в районе улицы Кубяка. Сестра 29-летнего мужчины рассказала, что ее брату чудом удалось отбиться самостоятельно, поскольку ему никто не помог.

«Сильно пострадало лицо. И руки. Сейчас он находится в больнице. Множество швов, поврежден глаз», – пояснила женщина.

По ее словам, животное буквально изуродовала лицо мужчине: у него оторвана часть века и слезного канала содран лоскут кожи с черепа. Теперь калужанину требуется пластическая операция и пересадка кожи.

Представители городской управы прокомментировали случившееся, отметив, что заявка на отлов собаки принята.