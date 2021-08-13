17.1 C
Рязань
Пятница, 13 августа, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираПроисшествия

В Калуге бродячая собака изуродовала лицо мужчине

Никита Брыкин
В Калуге бродячая собака изуродовала лицо мужчине
- Advertisement -

Житель Калуги стал жертвой нападения бродячей собаки, пишет портал «Комсомольская правда – Калуга».

Инцидент произошел в районе улицы Кубяка. Сестра 29-летнего мужчины рассказала, что ее брату чудом удалось отбиться самостоятельно, поскольку ему никто не помог.

«Сильно пострадало лицо. И руки. Сейчас он находится в больнице. Множество швов, поврежден глаз», – пояснила женщина.

По ее словам, животное буквально изуродовала лицо мужчине: у него оторвана часть века и слезного канала содран лоскут кожи с черепа. Теперь калужанину требуется пластическая операция и пересадка кожи.

Представители городской управы прокомментировали случившееся, отметив, что заявка на отлов собаки принята.

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,524ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]