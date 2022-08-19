В Калининградской области сообщили об оргиях в детдоме с участием малолетних

В телеграм-канале Amber Mash появилась информация об оргиях с участием малолетних в калининградском Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

По предварительной информации, в декабре прошлого года один из воспитанников узнал о происходящем. По его словам, воспитатель попросил разогнать детей по комнатам, чтобы они не занимались любовными утехами.

Утверждается, что в оргии участвовало 12 человек подросткового возраста. При этом заведующая учреждением якобы не отреагировала на сигнал о произошедшем и попросила помалкивать. Парень пояснил, что это происходит уже не в первый раз.

Следователи проводят проверку и устанавливают детали происходящего. В детском доме называют эту информацию клеветой.