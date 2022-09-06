В Калининграде перед «мостом глупости» появилась «арка глупости»

Калининградские водители рассказали о появлении в городе «арки глупости» перед «мостом глупости».

Фотография с места событий опубликована в «Сообществе автомобилистов Калининграда и области» в социальной сети «ВКонтакте».

Инцидент произошел днем во вторник, 6 сентября. На кадрах видно, что под габаритными воротами на улице Островского застрял грузовик.

«Мост дураков, вот сколько я себя помню, столько там раскладывать грузовики, мне кажется, там под уже далеко за 500 авто размотано», – отметил один из водителей.

Габаритные ворота установили в 2021 году. За последние годы под путепроводом застряло больше 30 грузовых машин.