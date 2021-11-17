В Калининграде мужчина скончался, копая могилу для своего кота

В Багратионовском районе Калининграда умер 52-летний местный житель во время рытья могилы для своего питомца. Об этом пишет портал “Клопс” со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

По данным издания, трагедия случилась днём во вторник,16 ноября, возле посёлка Пятидорожное. Мужчина приехал туда вместе с супругой, чтобы похоронить кота.

Когда калининградец начал копать яму, то внезапно потерял сознание и скоропостижно умер. Прибывшие на место медики констатировали смерть мужчины.

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