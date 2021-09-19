В Калининграде молодые парни избили охранника и пинали витрины в ТЦ «Плаза»

Сотрудники Росгвардии задержали двух 20-летних жителей Калининграда, которые устроили дебош в торговом центре «Плаза» на Ленинском проспекте, пишет Каскад.тв.

По предварительной информации, молодые люди, находясь в состоянии алкогольного опьянения, отказались выполнять требования охранника покинуть здание после закрытия.

В итоге злоумышленники принялись пинать ногами стеклянные витрины магазинов. Мужчина попытался оказать помешать им, однако оппоненты накинулись на него и избили.

Сейчас уточняется размер ущерба имуществу торгового центра.