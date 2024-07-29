Вторник, 30 июля, 2024

В Кадомском районе прошла традиционная встреча с членами семей участников СВО

Автор: 7info

Опубликовано

26 июля в Кадомском районе в формате круглого стола прошла традиционная встреча с членами семей участников СВО.

В мероприятии приняли участие заместитель секретаря Рязанского регионального отделения партии «Единая Россия», руководитель Штаба общественной поддержки партии «Единая Россия», депутат Рязанской областной Думы Елена Синица, представители администрации Кадомского района, социальной защиты, Центра занятости населения, Фонда «Защитники Отечества».

Темой для обсуждения стали актуальные меры поддержки и их реализация в регионе. Члены семей военнослужащих получили подробные разъяснения, часть вопросов Елена Синица взяла под личный контроль.

Елена Вячеславовна рассказала, что сейчас на базе Штаба работает проект по оказанию психологической помощи участникам СВО и членам их семей. Это анонимная и бесплатная помощь. Сессии проходят по телефону или видеосвязи. Их проводят высококвалифицированные психологи и реабилитологи из Рязани и Москвы.

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