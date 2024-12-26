В Кадоме построили станцию водоподготовки, реконструировали водопроводные сети

В рамках федерального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Жильё и городская среда» в Рязанской области завершено строительство станции водоподготовки и реконструированы водопроводные сети рабочего посёлка Кадом. Об этом сообщает в пресс-релизе Минстроя РФ.

«Для того, чтобы жители посёлка получали качественную питьевую воду, была проведена масштабная работа. Построена новая станция очистки, оборудованная фильтрами с многофункциональной загрузкой, установкой ультрафиолетового обеззараживания и аэрационными трубами, предназначенными для обогащения воды воздушной смесью. Система работы объекта полностью автоматизирована и не требует постоянного присутствия обслуживающего персонала. Чтобы избежать вторичного загрязнения питьевой воды на территории посёлка Кадом заменены изношенные и ветхие участки водопровода. Благодаря проделанной работе порядка 5 тысяч жителей поселка получат доступ к качественной питьевой воде», — отметила руководитель Проектной дирекции Минстроя России Дина Сафиуллина.

Основная проблема с качеством воды в посёлке Кадом заключалась в превышении показателей железа, фторидов, а также наличии цветности и запаха. Чтобы обеспечить местное население чистой и качественной водой было принято решение о строительстве станции водоподготовки с установкой обратного осмоса полной заводской готовности с максимальной производительностью 600 кубических метров в сутки.

Всего с начала реализации федерального проекта «Чистая вода» в Рязанской области построено и реконструировано 32 объекта питьевого водоснабжения и водоподготовки, включая объекты, введенные в 2024 году, в рабочих поселках Ухолово и Ермишь. До конца года планируется ввести в эксплуатацию ещё 2 объекта водоснабжения в городе Касимове и селе Воронове Старожиловского района.

На сегодняшний день, доля населения Рязанской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, составляет — 93%, городского населения — 98,9%.