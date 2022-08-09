В Кадоме остановили пьяного мотоциклиста

Накануне в р.п. Кадом на улице Юбилейной экипаж ДПС ГИБДД остановил мотоцикл EVROTEX. От 26-летнего водителя исходил запах алкоголя. Результаты освидетельствования показали наличие 1,228 миллиграммов алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Мужчину отстранили от управления ТС и составили на него административный протокол. На нарушителя наложили штраф в 30 тысяч рублей с лишением права управления ТС на срок от полутора до двух лет.

В областной Госавтоинспекции напомнили, что за повторное управление в состоянии опьянения либо повторный отказ от освидетельствования гражданину грозит уже уголовное наказание.

Штраф составит 200-300 тысяч рублей, также могут назначить обязательные работы до 480 часов или принудительные работы до 2 лет. Кроме того, пьяному водителю грозит лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права управления сроком 3 года.