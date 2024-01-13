В этот день Святок нельзя будьте осторожны. Необычные запреты 17 января

17 января в православной церкви вспоминают преподобного мученика Зосиму Киликийского. Святой считается покровителем пчёл и пчеловодов, поэтому много поверий этого дня связаны с мёдом.

Что нельзя и нужно делать в день Зосимы Пчельника? От чего придётся отказаться, чтобы не навлечь на себя порчу, болезни и несчастья?

Несмотря на то, что Святки продолжаются и продлятся вплоть до Крещения Господня (праздник приходится на 19 января), наступает время трудовых будней. Есть поверье, что в этот день особенно проявляет себя тёмная сила. Накануне светлого праздника нечистые духи начинают свирепствовать, а затем уходят на покой на несколько дней. Поэтому проводились различные обряды. Так, в этот день «забивали черта» – избивали понарошку одного из мужиков, наряженного в лохматый тулуп.

На Зосиму Пчельника нельзя обижать животных, иначе могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем. Под запретом распитие спиртного – нечисть может захватить разум выпившего и подтолкнуть на преступление. Беременным женщинам в этот день ни в коем случае нельзя разговаривать с незнакомыми людьми. А ещё 17 января лучше отказаться от дальних поездок. Нельзя ругаться, скандалить выяснять отношения — всё это может привлечь в жизнь несчастье и горе.

Православное торжество следует провести дома в окружении родных и близких, на столе должен быть обязательно мёд.

Народные приметы 17 января

Ранним утром снег покрыл деревья – мёда в будущем году будет очень много;

Светит солнце – к сильным морозам;

Домашние животные не хотят есть, значит скоро в город придет оттепель;

Солнце на закате окрасило небо в алый цвет, на следующей день поднимется сильный ветер.