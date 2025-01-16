В Ярославской области в ДТП погиб преподаватель и многодетный отец Максим Руднов

В аварии на выезде из поселка Борисоглебского в Ярославской области погиб преподаватель местного политехнического колледжа Максим Руднов, пишет 76.RU.

ДТП произошло днем 14 января. Машина Opel Calibra, в которой ехал 33-летний Руднов, выехала на встречную полосу и лоб в лоб столкнулась с другим автомобилем. Вероятно, водитель иномарки не справился с управлением. Им оказался младший брат педагога, он получил травмы.

«Молодой, талантливый, целеустремленный, эрудированный, с прекрасным чувством юмора, такта, прекрасный семьянин, любящий отец троих детей, верный друг и коллега», — написали коллеги о покойном.

Руднов работал в колледже с 2015 года. С 2019-го он трудился в должности преподавателя специальных дисциплин.