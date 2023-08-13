Ярославский областной суд рассмотрел иск о ненадлежащей помощи пациентке в больнице в больнице Рыбинска, пишет 76.RU.

Инцидент произошел летом 2018 года, когда женщина попала медучреждение после ДТП – на нее наехала машина и повредила ногу. В тот же день ей провели операцию по вправлению вывиха бедра. Однако спустя почти две недели потребовалась еще одна операция.

«Ночью женщина почувствовала себя плохо, ее крики о помощи были безрезультатными, постовой медсестры на месте не оказалось, кнопка вызова врача в палате не была установлена», – отметили в суде.

В итоге пациентка скончалась на следующее утро. Дочь умершей подала на медиков в суд. Выяснилось, что врачи не провели необходимую профилактику тромбозов и эмболий перед операцией.

Рыбинский городской суд установил размер компенсации до 500 тысяч рублей.