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Понедельник, 7 февраля, 2022

В Ярославле завелись и орудуют собаки-котоубийцы

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В Ярославле завелись и орудуют собаки-котоубийцы

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Жители Ярославля заявили, что в городе завелись собаки-котоубийцы. Об этом рассказали горожане в группе «Заволга – Ярославль» в социальной сети «ВКонтакте».

Уточняется, что агрессивные животные орудуют в районе Среднего и Нижнего поселка.

«Сегодня рано утром в районе Детского дома на Тепловом переулке две крупные желтые собаки (крупнее лабрадоров) загрызли кота», – пожаловался автор публикации.

Пользователи отметили, что это уже не первый подобный случай. По их мнению, собак спускают специально, чтобы они «поохотились».

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