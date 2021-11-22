-0.1 C
Рязань
Понедельник, 22 ноября, 2021
spot_img
На главнуюНовости мира

В Ярославле устроили протестную акцию за отмену «QR-рабства»

powder

Житель Ярославля организовал протестную акцию с призывом отказаться от системы QR-кодов, пишет 76.ru.

Сообщается, что мужчина вышел на одиночный пикет к торговому центру «Лента» на пересечении Ленинградского проспекта и улицы Панина.

«Я хочу, чтобы отменили QR-коды. На плакате у меня все написано, это моя гражданская позиция», – заявил ярославец.

При этом пикетчик отказался подробно рассказывать о целях своей акции, опасаясь провокаторов. При этом мужчина считает необходимость предъявления QR-кодов для посещения общественных мест «рабством».

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]

spot_img
Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,824ЧитателиЧитать
1,518ЧитателиЧитать