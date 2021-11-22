В Ярославле устроили протестную акцию за отмену «QR-рабства»

Житель Ярославля организовал протестную акцию с призывом отказаться от системы QR-кодов, пишет 76.ru.

Сообщается, что мужчина вышел на одиночный пикет к торговому центру «Лента» на пересечении Ленинградского проспекта и улицы Панина.

«Я хочу, чтобы отменили QR-коды. На плакате у меня все написано, это моя гражданская позиция», – заявил ярославец.

При этом пикетчик отказался подробно рассказывать о целях своей акции, опасаясь провокаторов. При этом мужчина считает необходимость предъявления QR-кодов для посещения общественных мест «рабством».