-2.7 C
Рязань
Понедельник, 7 марта, 2022

В Ярославле родителей напугал мужчина, который заманивал мальчика в машину

spot_img
На главнуюНовости мира

В Ярославле родителей напугал мужчина, который заманивал мальчика в машину

powder

Ярославские родители обеспокоены действиями местного жителя, который заманивал ребенка в машину, пишет 76.ru.

- Реклама -

Инцидент произошел 4 марта в Заволжском районе и попал на камеры. По словам одной из горожанок, злоумышленник орудовал недалеко от областной больницы на Мирной улице.

«Сын подруги уже хотел подойти, но быстро одумался и убежал. К сожалению, по камере не удалось разглядеть номер машины», – пояснила женщина.

Она уточнила, что мужчина «подъехал, открывал, закрывал капот и осматривался», а также призвала взрослых быть внимательными.

В пресс-службе УМВД по Ярославской области отметили, что проводят проверку по факту случившегося.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru

Предыдущая статьяПоследствия мощного взрыва в Луганске попали на видео
Комментарии для сайта Cackle
spot_img