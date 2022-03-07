В Ярославле родителей напугал мужчина, который заманивал мальчика в машину

Ярославские родители обеспокоены действиями местного жителя, который заманивал ребенка в машину, пишет 76.ru.

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Инцидент произошел 4 марта в Заволжском районе и попал на камеры. По словам одной из горожанок, злоумышленник орудовал недалеко от областной больницы на Мирной улице.

«Сын подруги уже хотел подойти, но быстро одумался и убежал. К сожалению, по камере не удалось разглядеть номер машины», – пояснила женщина.

Она уточнила, что мужчина «подъехал, открывал, закрывал капот и осматривался», а также призвала взрослых быть внимательными.

В пресс-службе УМВД по Ярославской области отметили, что проводят проверку по факту случившегося.