В Ярославле ребенок сломал позвоночник на снежных горках в парке Победы

Жители Ярославля пожаловались на состояние парка Победы в Ярославле, где, по их словам, становится опасно зимой, пишет 76.ru.

По словам авторов обращения к чиновникам администрации и мэрии, в ходе недавнего благоустройства территории установили столбы и лавочки, в которые дети врезаются при спуске со снежной горки.

«Мы просим вас провести проверку, согласовать действия и перенести опасные для жизни детей объекты строительства в Парке Победы», – отметили ярославцы.

В частности, 9 декабря на горке травмировался мальчик. По предварительным данным, он сломал позвоночник.