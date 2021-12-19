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Воскресенье, 19 декабря, 2021
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В Ярославле пассажирка троллейбуса потеряла сознание от удара током

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Жительнице Ярославля Елене Преснухиной пришлось уйти на больничный после поездки в троллейбусе № 8, пишет 76.ru.

Инцидент произошел вечером 16 декабря. По словам 45-летней женщины, когда она заходила в транспорт на остановке в Торговом переулке, ее сильно ударило током. В итоге пассажирка потеряла сознание.

«Взялась одной рукой за ручку на двери, второй — за поручень посередине входа. И вдруг почувствовала, что мои руки прилипли. И за этим — ужасная боль и какие-то желтые вспышки в голове», – рассказала пострадавшая.

Женщина утверждает, что ей никто не попытался помочь, а водитель остался сидеть у себя в кабине. На просьбу вызвать скорую он попытался закрыть двери и поехать. Пассажирке диагностировали ожоги на руках. Она намерена подать на перевозчика в суд, чтобы он ответил за все ее страдания.

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В городской мэрии пояснили, что по факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будут приняты необходимые меры.

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