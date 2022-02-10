В Ярославле депутат Каширин отказался работать за 50 тысяч рублей

Ярославский депутат Анатолий Каширин отказался стать заместителем по связям с общественностью в предприятии ПАТП-1, пишет 76.ru.

В ходе комиссии муниципалитета Ярославля по экономике с таким предложением выступил директор компании Сергей Завьялов. При этом он пообещал среднюю зарплату 50 тысяч рублей.

«пока есть эта власть, подмосковная жуликоватая, которая руководит Ярославлем, муниципальным предприятием, ни на какую работу нормальный человек к ним не пойдет, потому что никто в тюрьму садиться не хочет», – заявил Каширин.

Ранее парламентарий обвинил власти в желании обанкротить городское транспортное предприятие в угоду частным иногородним перевозчикам. Как пишут СМИ, В ответ члены профсоюза при ПАТП-1 называли слова Каширина недостоверной информацией.