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Суббота, 9 октября, 2021
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В Ивановской область бьют тревогу из-за парализации работы поликлиник

Никита Брыкин
В Ивановской область бьют тревогу из-за парализации работы поликлиник

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Студенты медколледжа пришли на помощь поликлиникам в Ивановской области, чья работа близка к парализации из-за ситуации с коронавирусом, пишет Ivanovo News.

Как стало известно, выбраться из критического положения медикам, которые спасают пациентов практически без перерывов, вызвались 70 добровольцев. Они работают везде, в том числе в «красной зоне».

Замдиректора по воспитательной работе Татьяна Кудряшова уточнила, что перед отправлением в медучреждение студенты проходят подготовку и обучение.

«Мы получаем огромные слова благодарности от организаций за наших студентов», – отметила Кудряшова.

По ее словам, молодые люди грамотно осуществляют медицинские манипуляции и ведут себя очень достойно.

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