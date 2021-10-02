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Суббота, 2 октября, 2021
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В Иванове высказались о полном закрытии улицы Лежневской

Никита Брыкин
В Иванове высказались о полном закрытии улицы Лежневской

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Начальник управления капитального строительства Михаил Лебедев высказался в беседе с IvanovoNews о планах по полному закрытию улицы Лежневской.

По его словам, на данный момент делать этого не планируется. Подчеркивается, что в дальнейшем работы на первом этапе будут выполняться с частичным ограничением дорожного движения по полосам.

«Второй этап у нас находится на проверке в госэкспертизе. Он предусмотрен от проспекта Текстильщиков до кольца автовокзала».

Согласно контракту, подрядчику предстоит закончить образцовый отрезок трассы к 1 сентября следующего года.

Реконструкцию Лежневской улицы разбили на семь этапов, пять из них пока находятся на стадии разработки.

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