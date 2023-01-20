В Иванове убили тремя выстрелами в голову Павла Федосеева

Следователи расследуют уголовное дело по факту убийства 32-летнего жителя Иванова Павла Федосеева, написал портал «Ivanovo News».

Опубликована видеозапись с места событий. Инцидент произошел вечером 18 января у дома №12 по улице Кузнецова. На теле нашли три огнестрельных ранения в области головы.

Установлено, что стрелял местный житель, который скрылся на автомобиле.

«Проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты три гильзы и иные предметы, назначены судебно-медицинская, генетическая и баллистическая экспертизы», – уточнили в региональном СК.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов разыскивают злоумышленника. О ходе расследования поручил доложить глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.