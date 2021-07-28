В Иванове средь бела дня похитили и ограбили бизнесмена

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Ивановский предприниматель стал жертвой нападения и лишился пяти миллионов рублей, пишет портал IvanovoNews.

Сообщается, что злоумышленники набросились на жертву улице и среди бела дня, зная, что у намеченной жертвы есть деньги.

Выяснилось, что сначала мужчина разговаривал с женщиной, которая стала организатором этого нападения. Вскоре из подъезда вышла другая дама и нанесла ему удар по лицу.

После этого к бизнесмену подбежали двое крепких мужчин и принялись избивать жертву. Наконец, потерпевшего увели в заранее снятую здесь же квартиру. Там злоумышленники угрожали мужчину убийством и требовали рассказать, где он хранит наличные. В итоге у мужчины украли ключи от авто и присвоили себе его деньги.

Инцидент попал на видео. Возбуждено уголовное дело.