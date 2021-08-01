В Иванове снова жалуются на зловонные выбросы

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Жители районов Мебельного комбината и Новой Ильинки недовольны зловонными выбросами на территории, где расположены их дома, пишет портал Ivanovo News.

Выяснилось, что 4 августа горожане хотят организовать сбор подписей против загрязнения воздуха, поскольку, по их словам, особенно по ночам в их районах попросту не могут дышать.

Авторы инициативы планируют передать обращения в прокуратуру, Роспотребнадзор, Ростехнадзор, а также городскую администрацию.

В декабре прошлого года жители Новой Ильинки зафиксировали на видео густой дым около предприятия «ИСМА». Его руководство подтвердило выброс пара с местной котельной ночью.

В итоге было возбуждено дело об административном правонарушении. Специалисты взяли пробы воздуха и установили выброс дымовых газов с предприятия. Однако, как отметили жители Иваново, эффект от этого продлился пару месяцев, после чего начались небольшие выбросы.