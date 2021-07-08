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Четверг, 8 июля, 2021
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В Иванове псевдопрокурор устроил аварию и лишился прав

Никита Брыкин
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Суд вынес решение в отношении виновника ДТП на Московской трассе в Ивановской области, пишет портал Ivanovo News.

Инцидент произошел вечером 3 июля. Сообщается, что водитель «Audi» выехал на встречную полосу и врезался в автомобили «Peugeot» и «Skoda». В итоге пассажирке последнего авто диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.

Известно, что виновник аварии поспешил скрыться с места случившегося до приезда экипажа ДПС. На лобовом стекле его авто был размещен «спецпропуск» прокуратуры Ивановской области на имя Александра Перминова.

Выяснилось, что это подделка. В итоге Перминова лишили прав на один год.

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