В Иванове осудят виновных в гибели студентки из-за рухнувшего куска фасада со здания

В Октябрьском суде начались слушания по факту гибели 20-летней студентки Насти Нажимовой в Иванове, пишет Ivanovo News.

Трагедия произошла в конце марта прошлого года. По версии следствия, на девушку рухнул кусок фасада со здания политехнического университета. Потерпевшая скончалась на месте.

Обвиняемый выступает бывший завхоз учебного заведения Сергей Халезов, которому вменяют халатность. Он отказался признавать свою вину. Адвокаты подсудимого настаивали, что мужчина должен быть полностью оправдан.

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При этом следствие не стало привлекать к ответственности ректора Евгения Румянцева. Мать погибшей девушки считает, что он виноват в случившемся. Как пишет СМИ, ранее Халезов говорил, что лучше будет ремонтировать аудитории и туалеты, чем старые фасады аварийных зданий Вуза.