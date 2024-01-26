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В исправительных учреждениях Рязанской области из снега слепили систему «С 300» и танк Т-34

7info7
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В исправительных учреждениях Управления ФСИН России по Рязанской области состоялся конкурс среди осуждённых на лучшую снежную фигуру. Его результаты показала пресс-служба ведомства.

Работа над скульптурами велась в командах. Каждый участник отвечал за свою часть работы: эскиз, цветовую палитру, подготовку каркаса, набивку его снегом, покрытие ледяной коркой, нанесение краски. Авторы сами решали, что будут изображать. Традиционно большая часть работ была связана с патриотической тематикой. Авторов лучших работ поощрили.

В ИК-2 (Рязань) победителем стала работа – система «С 300», второе место заняла команда, создавшая скульптуру дракона – символ нового года, третье место — фигура ежика.

В ИК-5 (с. Клекотки Скопинского района) финалистами конкурса снежных фигур стала команда осужденных, слепивших из снега модель танка.

Осужденные ИК-6 (п. Стенькино Рязанского района) также подготовили снежную фигуру танка «Т-34», очередной раз поразив масштабом и четкостью исполнения. Высота скульптуры составила два метра, длина — более трех метров.

В исправительных учреждениях Рязанской области из снега слепили систему «С 300» и танк Т-34
В исправительных учреждениях Рязанской области из снега слепили систему «С 300» и танк Т-34
В исправительных учреждениях Рязанской области из снега слепили систему «С 300» и танк Т-34
В исправительных учреждениях Рязанской области из снега слепили систему «С 300» и танк Т-34
В исправительных учреждениях Рязанской области из снега слепили систему «С 300» и танк Т-34
В исправительных учреждениях Рязанской области из снега слепили систему «С 300» и танк Т-34
В исправительных учреждениях Рязанской области из снега слепили систему «С 300» и танк Т-34
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