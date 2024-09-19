В Иркутской области мать жестоко издевалась над дочерью на протяжении семи лет

Усть-Удинский районный суд рассматривает дело 35-летней женщины, обвиняемой в истязании своей дочери, сообщает пресс-служба прокуратуры и СУ СКР по Иркутской области.

По данным следствия, в период с 2016 по 2023 годы обвиняемая, часто находясь в состоянии алкогольного опьянения, систематически подвергала жестокому обращению девочку 2009 года рождения за незначительные провинности. Женщина использовала кулаки, ноги и различные предметы, такие как металлическая сковорода и совок, для наказания ребенка. Она обожгла дочке руку, прижимая ее ладонь к горячей печи. Кроме того, мать несколько раз запирала девочку в холодном подполье и заставляла стоять на жесткой крупе.

Множественные телесные травмы подтверждаются выводами судебно-медицинских специалистов.

Органы опеки разместили девочку в Центре помощи детям, оставшимся без родительского попечения.

Женщина обвиняется по статье 117 УК РФ «Истязание» и статье 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Она частично признала свою вину. В настоящее время обвиняемая находится под подпиской о невыезде и соблюдении порядка.