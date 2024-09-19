Четверг, 19 сентября, 2024

В Иркутской области мать жестоко издевалась над дочерью на протяжении семи лет

Автор: 7info7

Опубликовано

People фото создан(а) rawpixel.com - ru.freepik.com

Усть-Удинский районный суд рассматривает дело 35-летней женщины, обвиняемой в истязании своей дочери, сообщает пресс-служба прокуратуры и СУ СКР по Иркутской области.

По данным следствия, в период с 2016 по 2023 годы обвиняемая, часто находясь в состоянии алкогольного опьянения, систематически подвергала жестокому обращению девочку 2009 года рождения за незначительные провинности. Женщина использовала кулаки, ноги и различные предметы, такие как металлическая сковорода и совок, для наказания ребенка. Она обожгла дочке руку, прижимая ее ладонь к горячей печи. Кроме того, мать несколько раз запирала девочку в холодном подполье и заставляла стоять на жесткой крупе.

Множественные телесные травмы подтверждаются выводами судебно-медицинских специалистов.

Органы опеки разместили девочку в Центре помощи детям, оставшимся без родительского попечения.

Женщина обвиняется по статье 117 УК РФ «Истязание» и статье 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Она частично признала свою вину. В настоящее время обвиняемая находится под подпиской о невыезде и соблюдении порядка.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В Соколовке построили новую дорогу

В Рязань приедет ковчег с частицей мощей Николая Чудотворца

На родину Деда Мороза приехал японский журавль из Окского заповедника

Минздрав опроверг информацию о закрытии детского отделения поликлиники в Милославском районе

Мигранты-нелегалы не смогут заключать браки и пользоваться услугами банков

В Ухолове произошёл крупный пожар: горели склады с зерном

На Южном промузле Рязани сбили человека

Два человека погибли, пятеро травмированы из-за лопнувшего колеса микроавтобуса

РГМЭК напомнила рязанцам правила передачи показания счётчиков

В бюджет Рязанской области внесли существенные изменения. Губернатор рассказал подробно

Генералов ВСУ и охранника Зеленского взорвали мощными бомбами

На Михайловском шоссе Рязани горел мусор