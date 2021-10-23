В Иркутске полиция разыскивает пропавшего 20 лет назад мужчину

Полиция Иркутска ведёт розыск 48-летнего Дмитрия Константиновича Лихачева, который пропал более 20 лет назад. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По данным правоохранителей, мужчина ушёл из дома, расположенного на улице Култукская, после ссоры с семьёй в начале 2000-х. С тех пор о его судьбе и местоположении ничего неизвестно.

Приметы: европейский тип лица, рост около 175-180 см, средней полноты, лицо овальное, глаза темные, нос прямой, губы средней толщины, волосы темно-русые прямые, размер ноги 42-43, на лбу шрам около 2 см.

Напомним, в Рязани продолжается расследование дела об исчезновении Елены Логуновой.