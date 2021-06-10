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Четверг, 10 июня, 2021
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В интервью Юрия Дудя нашли пропаганду наркотиков

Елена Лобанова
Стоп-кадр видео "Тима Белорусских – приговор, дочь, Беларусь / вДудь"
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В Зюзинский суд Москвы поступили материалы административного дела о пропаганде наркотиков в интервью Юрия Дудя. Об этом сообщает «Лента.ру»

Лига безопасного интернета обратилась в МВД еще 5 апреля. Тогда они попросили проверить видео Юрия Дудя на предмет пропаганды наркотиков. Уже 23 апреля полицейские передали расследованное дело в суд. 

Официальные психо-лингвистические экспертизы обнаружили в интервью с Ивангаем и Моргенштерном факты пропаганды наркотиков. 

По факту произошедшего завели административное дело по ст. 6.13 ч.1 КОАП («Пропаганда наркотических средств»).

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