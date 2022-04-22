В индийском Нью-Дели откроется шоу-рум рязанских предприятий

Губернатор Рязанской области Николай Любимов подвёл итоги международной бизнес-миссии Рязанской области в Индии. По его словам, удалось достичь ряда договорённостей, одно из них – открытие шоу-рума рязанских предприятий в Нью-Дели.

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В общей сложности рязанская делегация провела 20 встреч и переговоров с официальными лицами и представителями коммерческих мероприятий Мумбаи и Нью-Дели. Обсуждались вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества, варианты инвестиционного партнёрства, укрепления торгово-экономического баланса.

Поездка была очень насыщенная, у меня, и у зампреда правительства области Артема Никитина, встречи следовали одна за другой. У наших предпринимателей, которые приехали в составе бизнес-миссии тоже было много переговоров B2B, — отметил глава региона, указав на то, что что именно такая повестка приводит к результатам.

Говоря об открытии шоурума рязанских предприятий в Индии, Любимов отметил: его работы организуют в конце года. На май запланирована реверсная бизнес-миссия индийских компаний в Рязанской области.

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Также губернатор сообщил о намерениях организовать поставки индийских товаров в Рязанскую область и провести на территории региона совместные мероприятия.

– Прежде всего, это касается фармацевтической промышленности, строительных материалов, производства сельскохозяйственной продукции. В частности, индийские компании заинтересованы в строительстве маслоперерабатывающего завода, в производстве подсолнечного масла в Рязанском регионе, потому что у нас есть для этого и сырье, и хорошие урожаи, особенно у наших соседей, южных регионов». Также Николай Любимов отметил, что хорошие перспективы у сотрудничества Рязанской области с Индией в плане строительства молокозавода с тем, чтобы обеспечить рязанским производителям сбыт сырья на переработку на территории своего региона.

По приглашению губернатора Николая Любимова делегация Индии планирует приехать в августе 2022 года в Рязанскую область на Международный Форум древних городов. С индийской стороны прозвучало предложение организовать участие рязанских творческих коллективов и спортсменов в различных мероприятиях в Индии. По словам Николая Любимова, эта инициатива получит необходимую поддержку.