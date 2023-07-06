Четверг, 6 июля, 2023
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В июне 2023 в Рязанской области родились Спартак и Феврония

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Изображение от onlyyouqj на Freepik

Главное управление ЗАГС Рязанской области рассказало о редких и часто встречающихся именах, которые рязанцы давали новорождённым детям в июне.

Чаще всего в первый месяц лета жители Рязани и области называли мальчиков именами: Иван, Михаил, Матвей, Илья, Александр, Егор, Артём, Кирилл, Сергей, Ярослав.

Популярные имена девочек: София, Полина, Александра, Анна, Милана, Виктория, Арина, Мирослава, Варвара, Мария.

В число редких попали такие имена как: Георгий, Григорий, Лука, Пётр, Платон, Роберт, Серафим, Спартак, Филипп, Яков; Евдокия, Евангелина, Владислава, Станислава, Вера, Злата, Милания, Феврония, Феодосия, Эвелина.

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