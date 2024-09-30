Понедельник, 30 сентября, 2024

В храмах Рязани начали молиться о даровании дождя и прекращении пожаров

Автор: Валерия Мединская

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В храмах области начали молиться о даровании дождя и прекращении пожаров. Об этом сообщает Рязанская епархия.

Во время Божественной литургии молитвы о даровании дождя и прекращении пожара начали возносить 30 сентября. К усердной молитве призываются все прихожане.

В храмах Рязани начали молиться о даровании дождя и прекращении пожаров

Напомним, в Рязанской области сохраняется тяжёлая обстановка в связи с природными пожарами. Её осложнению способствует сильный ветер и засуха. В регионе установлен особый противопожарный режим, в Спасском районе власти были вынуждены ввести режим ЧС.

Подробнее о пожарной обстановке в регионе читайте по ссылке.

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