В храмах Рязани начали молиться о даровании дождя и прекращении пожаров

В храмах области начали молиться о даровании дождя и прекращении пожаров. Об этом сообщает Рязанская епархия.

Во время Божественной литургии молитвы о даровании дождя и прекращении пожара начали возносить 30 сентября. К усердной молитве призываются все прихожане.

Напомним, в Рязанской области сохраняется тяжёлая обстановка в связи с природными пожарами. Её осложнению способствует сильный ветер и засуха. В регионе установлен особый противопожарный режим, в Спасском районе власти были вынуждены ввести режим ЧС.

Подробнее о пожарной обстановке в регионе читайте по ссылке.