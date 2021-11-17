В хозяйствах Рязанской области собрали около 9 тысяч тонн тепличных овощей

В теплицах Рязанской области с начала года собрали почти 9 тыс. тонн овощей закрытого грунта. Об этом информирует пресс-служба правительства региона.

Сельхозпроизводителями получено 5,2 тыс. тонн тепличных огурцов и 3,7 тыс. тонн томатов, а также 8 тонн прочих овощей (баклажанов, сладких перцев, салатов и томатов черри).

Производством тепличных овощей в регионе занимаются компании «Рязанские овощи», «Ветер перемен» и фермеры в Рыбновском, а также в Рязанском районах.

Объём произведённой продукции превышает уровень ноября прошлого года. Всего в 2020 году в Рязанской области был получен рекордный урожай тепличных овощей – 11,1 тыс. тонн, что в 5 раз больше, чем в 2019-м. Таких результатов удалось достичь после запуска современного высокотехнологичного тепличного комбината пятого поколения компании «Рязанские овощи».

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