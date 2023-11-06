В ходе ночных рейдов в Рязани 6 ноября полицейские задержали 65 человек

В ночь на понедельник, 6 ноября, рязанские полицейские вновь провели профилактические рейдовые мероприятия. В региональном Управлении МВД России поделились их результатами.

В ходе рейдов выявлено и пресечено более 145 административных правонарушений. В отделы полиции доставлялись 65 человек, из них 15 — с улицы Почтовой. Проводились проверки на их возможную причастность к ранее совершенным противоправным деяниям. С доставленными лицами сотрудники полиции провели профилактическую беседу о необходимости законопослушного поведения.

Также правоохранителями изъято более 150 литров алкогольной продукции, которую реализовывали с нарушением действующего законодательства Российской Федерации.

— Сотрудники полиции продолжают проведение рейдовых профилактических мероприятий во всех районах города и области, — говорится в сообщении.