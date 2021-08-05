В Хакасии рецидивист зарезал семью из пяти человек

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В ночь с 4 на 5 августа в Хакасии рецидивист убил семью из пяти человек. Об этом сообщает Mash.

Злоумышленник совсем недавно вышел из колонии, где отбывал наказание за двойное убийство. На свободе 35-летний Федор Панов познакомился с Мариной. Он в нее влюбился, но она уехала из населенного пункта. Мужчина приревновал и в ту страшную ночь ворвался в дом семьи знакомой в селе Джирим.

— Мужчина зарезал отца и мать девушки, ее 18-летнего брата, дядю и 9-летнюю племянницу. После произошедшего он позвонил девушке и сообщил о расправе, — говорится в сообщении.

Панова поймали уже через час. Именно тогда страшная весть разлетелась по селу. Местный житель сбил мужчину на машине, а после злоумышленником занялись полицейские.

Первый раз в колонию Панов попал в 2004 году. Тогда он убил двух женщин в этом же селе. Одну их жертв он зарезал, а другую сжег в бане. Уведомление о выходе Панова на свободу правоохранители не получили, а вот местные жители давно знали о темном прошлом мужчины и опасались его.