В Гусе-Железном планируют построить Центр культурного развития

В рабочем посёлке Гусь-Железный Касимовского округа планируется построить Центр культурного развития. Об этом в комментариях на странице губернатора Рязанской области Павла Малкова ВКонтакте сообщили представители местной администрации.

— В настоящее время мы подготовили и направили заявку на строительство Центра культурного развития в рабочем посёлке Гусь-Железный, в рамках Национального проекта «Семья» в 2026–2027 годах. При положительном решении, мы реализуем данный проект, — говорится в сообщении.