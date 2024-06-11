Вторник, 11 июня, 2024

В Госдуме призвали ужесточить правила продажи оружия мигрантам с паспортом РФ

Автор: 7info

Опубликовано

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предлагает запретить продажу гражданского огнестрельного оружия мигрантам, имеющим гражданство Российской Федерации менее пяти лет.

«Рассмотрение законопроекта СРЗП в Госдуме по данному вопросу запланировано на сегодня, но, к огромному сожалению, думское большинство планирует отклонить нашу инициативу. Будем добиваться её принятия», — заявил лидер СРЗП в ходе пресс-подхода перед началом пленарного заседания в Госдуме.

«Партия „Справедливая Россия — За правду“ призывает коллег-депутатов поддержать предложение СРЗП о введении запрета на приобретение гражданского огнестрельного оружия лицами, имеющими гражданство Российской Федерации менее пяти лет», — заявил Сергей Миронов.

«Медлить нельзя! Все хорошо знают, что в ряде регионов России складывается неблагоприятная криминогенная обстановка, вызванная засильем мигрантов. Ситуация сложная, проблемы хорошо известны, и положение дел может осложниться, если государство не ужесточит правила продажи оружия мигрантам», — считает парламентарий.

Он отметил, что, приехав в нашу страну и получив российское гражданство, многие мигранты тут же идут за разрешением на покупку оружия. «Причём делают это здоровые парни, которые в Российскую армию идти служить не хотят, но оружие „для самообороны“ почему-то покупают исправно», — подчеркнул лидер СРЗП.

«Считаю, что государство должно ужесточить правила продажи огнестрельного оружия, и мне очень жаль, что думское большинство не поддерживает нашу инициативу. Скажите, господа хорошие, что должно произойти в стране, чтобы вы прислушались к голосу здравого смысла и поддержали нашу инициативу?» — задаётся вопросом Сергей Миронов.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

«Кремлёвские вечера» очаруют рязанцев Пушкиным и Глинкой

В Рязанской области на дороги потратят более 6 млрд рублей

Подачу газа ограничат в Рязани и Рязанском районе в связи с ремонтом газопровода на 7 дней

Бойцов СВО и их семьи предупредили о новом виде мошенничества

Рязанца приговорили к принудительным работам за реабилитацию нацизма

Таролог раскрыла значение Судного дня в 2024 году

Стало известно, в каких населенных пунктах в Рязанской области построят газопроводы

На улице Зубковой 11 июня ограничат движение транспорта

Сильные ливни и грозы накроют Русскую равнину

В Рязанском районе 16-летний мотоциклист наехал на 14-летнего пешехода

МВД проверяет песни Элджея на пропаганду наркотиков

В Росздравнадзоре сообщили о запасах препаратов инсулин лизпро

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

«Кремлёвские вечера» очаруют рязанцев Пушкиным и Глинкой

Культура
Гостей мероприятия ждёт череда ярких концертов и выступлений для всех возрастов.

В Рязанской области на дороги потратят более 6 млрд рублей

Новости Рязани
В Рязанской области в 2024 году приведут в порядок 133 км региональных дорог, сообщил в телеграм-канале губернатор Павел Малков.

Подачу газа ограничат в Рязани и Рязанском районе в связи с ремонтом газопровода на 7 дней

Новости Рязани
Ремонт проводят в рамках подготовки к отопительному сезону.

Бойцов СВО и их семьи предупредили о новом виде мошенничества

Новости мира
Появилось множество частных  юристов и адвокатов, которые решили заработать на ничего не подозревающих гражданах.

Рязанца приговорили к принудительным работам за реабилитацию нацизма

Новости Рязани
Государственное обвинение в этом деле поддерживал прокурор Рязанской области Дмитрий Коданёв.