В Госдуме призвали ужесточить правила продажи оружия мигрантам с паспортом РФ

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предлагает запретить продажу гражданского огнестрельного оружия мигрантам, имеющим гражданство Российской Федерации менее пяти лет.

«Рассмотрение законопроекта СРЗП в Госдуме по данному вопросу запланировано на сегодня, но, к огромному сожалению, думское большинство планирует отклонить нашу инициативу. Будем добиваться её принятия», — заявил лидер СРЗП в ходе пресс-подхода перед началом пленарного заседания в Госдуме.

«Партия „Справедливая Россия — За правду“ призывает коллег-депутатов поддержать предложение СРЗП о введении запрета на приобретение гражданского огнестрельного оружия лицами, имеющими гражданство Российской Федерации менее пяти лет», — заявил Сергей Миронов.

«Медлить нельзя! Все хорошо знают, что в ряде регионов России складывается неблагоприятная криминогенная обстановка, вызванная засильем мигрантов. Ситуация сложная, проблемы хорошо известны, и положение дел может осложниться, если государство не ужесточит правила продажи оружия мигрантам», — считает парламентарий.

Он отметил, что, приехав в нашу страну и получив российское гражданство, многие мигранты тут же идут за разрешением на покупку оружия. «Причём делают это здоровые парни, которые в Российскую армию идти служить не хотят, но оружие „для самообороны“ почему-то покупают исправно», — подчеркнул лидер СРЗП.

«Считаю, что государство должно ужесточить правила продажи огнестрельного оружия, и мне очень жаль, что думское большинство не поддерживает нашу инициативу. Скажите, господа хорошие, что должно произойти в стране, чтобы вы прислушались к голосу здравого смысла и поддержали нашу инициативу?» — задаётся вопросом Сергей Миронов.