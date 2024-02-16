Пятница, 16 февраля, 2024

В Госдуме предложили запретить таксистам повышать цены в непогоду

Автор: 7info 2

Опубликовано

В Госдуме предложили ввести меры, которые будут регулировать стоимость поездок на такси в непогоду. Об этом рассказал депутат Дмитрий Гусев в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Так, во время аномальных снегопадов в Москве и Подмосковье цены на такси выросли почти в два раза, а 10-минутная поездка стоила около тысячи рублей.

Чтобы бороться с повышением цен в экстренных ситуациях, Гусев предложил унифицировать поисковые алгоритмы сервисов заказа такси.

Парламентарий также упомянул закон «О такси», вступивший в силу осенью 2023 года. По словам депутата, таксисты оказались к нему не готовы и многие ушли в серую зону, что тоже может стать причиной повышения цен.

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