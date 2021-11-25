В Госдуме предложили выдавать QR-коды еще двум категориям россиян

Депутаты предложили выдавать QR-коды привитым иностранными вакцинами, а также «неофициально» переболевшим COVID-19 гражданам. Об этом сообщил «Известиям» зампред фракции ЛДПР, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Оба документа были внесены в парламент кабмином 12 ноября, они касаются обязательного предъявления гражданами цифровых пропусков для посещения общественных мест, а также при передвижении на поездах и самолетах.
Также, по его словам, депутаты выступили с инициативой поправку «амнистировать» всех, кто ранее получил поддельные QR-коды. Им необходимо дать возможность вакцинироваться, считает Нилов.
Депутат подчеркнул, что окончательного решения о поддержке законопроектов партией еще не принято. Оно будет официально озвучено ближе к рассмотрению новых норм на заседании Госдумы, а также с учетом внесения в них предложенных поправок.
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В том и антитело: в ГД предложили давать QR-коды привитым иностранной вакциной