В Госдуме назвали неуместным призыв «затянуть пояса»

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов прокомментировал рекомендацию «затянуть пояса» и сократить расходы, заявив, что такой совет неуместен. В беседе с «Лентой.ру» он указал на положительные экономические тенденции и рост зарплат в ряде отраслей.

Ранее доцент Университета «Синергия» Дарья Копылова заявила, что россиянам стоит отказаться от лишних трат в текущих условиях.

«Единого совета «затянуть пояса» быть не может, — подчеркнул Кирьянов. — Во многих секторах, связанных с технологическим суверенитетом и оборонно-промышленным комплексом, наблюдается уверенный рост зарплат. Это касается также IT, торговли и логистики, где активно растет число вакансий и доход».

Депутат рекомендовал россиянам осторожнее относиться к кредитам, особенно потребительским, поскольку процентные ставки остаются высокими.

Он подчеркнул, что необдуманные покупки на заемные средства могут создать финансовые риски, но в целом «экономика демонстрирует хорошие темпы роста».