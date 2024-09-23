Понедельник, 23 сентября, 2024

В Госдуме назвали неуместным призыв «затянуть пояса»

Автор: Алексей Самохин

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Изображение 1820796 с сайта Pixabay

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов прокомментировал рекомендацию «затянуть пояса» и сократить расходы, заявив, что такой совет неуместен. В беседе с «Лентой.ру» он указал на положительные экономические тенденции и рост зарплат в ряде отраслей.

Ранее доцент Университета «Синергия» Дарья Копылова заявила, что россиянам стоит отказаться от лишних трат в текущих условиях.

«Единого совета «затянуть пояса» быть не может, — подчеркнул Кирьянов. — Во многих секторах, связанных с технологическим суверенитетом и оборонно-промышленным комплексом, наблюдается уверенный рост зарплат. Это касается также IT, торговли и логистики, где активно растет число вакансий и доход».

Депутат рекомендовал россиянам осторожнее относиться к кредитам, особенно потребительским, поскольку процентные ставки остаются высокими.

Он подчеркнул, что необдуманные покупки на заемные средства могут создать финансовые риски, но в целом «экономика демонстрирует хорошие темпы роста».

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