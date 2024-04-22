В Горроще в Рязани произошла массовая авария

В Рязани произошла массовая авария. Об этом пишет портал «Рязанские новости».
ДТП случилось в микрорайоне Горроща недалеко от кладбища. Столкнулись автомобили «БМВ», «Нива» и еще один внедорожник.
Официальных комментариев о ДТП пока не поступало.
В Рязани произошла массовая авария. Об этом пишет портал «Рязанские новости».
ДТП случилось в микрорайоне Горроща недалеко от кладбища. Столкнулись автомобили «БМВ», «Нива» и еще один внедорожник.
Официальных комментариев о ДТП пока не поступало.
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