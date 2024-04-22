В Горроще в Рязани произошла массовая авария

В Рязани произошла массовая авария. Об этом пишет портал «Рязанские новости».

ДТП случилось в микрорайоне Горроща недалеко от кладбища. Столкнулись автомобили «БМВ», «Нива» и еще один внедорожник.

Официальных комментариев о ДТП пока не поступало.