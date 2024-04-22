Понедельник, 22 апреля, 2024

В Горроще в Рязани произошла массовая авария

Автор: Кристина Аманн

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Фото: ryazannews.ru/

В Рязани произошла массовая авария. Об этом пишет портал «Рязанские новости».

ДТП случилось в микрорайоне Горроща недалеко от кладбища. Столкнулись автомобили «БМВ», «Нива» и еще один внедорожник.

Официальных комментариев о ДТП пока не поступало.

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