Среда, 7 августа, 2024

В Рязани начали капремонт офиса врачей общей практики ГКБ №11

Автор: Кристина Аманн

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Фото: vk.com/minzdravro

Капитальный ремонт проводят в офисе общей практики городской клинической больницы №11 на улице Тимакова. Об этом сообщает региональный минздрав.

Планируется капитальный ремонт крыши, установка современных информационных стендов. На сегодняшний день здесь провели косметический ремонт двух санузлов и двух кабинетов, в которых проходит прием пациентов. Пропускная способность Офиса общей практики в среднем более 500 человек в месяц.

Ремонтные работы проводятся в рамках программы «Модернизации первичного звена здравоохранения». Отмечается, что это позволит создать комфортные условия для пациентов и врачей и расширить функциональные возможности.

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