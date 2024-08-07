В Рязани начали капремонт офиса врачей общей практики ГКБ №11

Капитальный ремонт проводят в офисе общей практики городской клинической больницы №11 на улице Тимакова. Об этом сообщает региональный минздрав.

Планируется капитальный ремонт крыши, установка современных информационных стендов. На сегодняшний день здесь провели косметический ремонт двух санузлов и двух кабинетов, в которых проходит прием пациентов. Пропускная способность Офиса общей практики в среднем более 500 человек в месяц.

Ремонтные работы проводятся в рамках программы «Модернизации первичного звена здравоохранения». Отмечается, что это позволит создать комфортные условия для пациентов и врачей и расширить функциональные возможности.