Среда, 2 октября, 2024

В городе Кораблино открылась модельная библиотека

Автор: Алексей Самохин

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Губернатор Павел Малков сообщил об открытии модельной библиотеки в г. Кораблино, которая была создана в рамках нацпроекта «Культура».

По словам Павла Малкова, отремонтирован фасад здания, произведена замена окон и дверей, приобретена новая мебель и современное оборудование. Организованы удобные и современные пространства, в том числе создан информационно-образовательный центр «Точка роста», посетителям которого доступны ресурсы электронных библиотек.

Закуплено более 2 тысяч экземпляров художественной, детской и учебной литературы. Книжный фонд библиотеки будет пополняться ежегодно.

«В городе появилось современное пространство для отдыха, работы и учебы. Это уже 24 модельная библиотека в Рязанской области. До конца года обновленные библиотеки появятся в Спасске-Рязанском и Пронске. Будем и дальше взаимодействовать с Министерством культуры России, чтобы у нас появлялось как можно больше таких мест», – подчеркнул губернатор.

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