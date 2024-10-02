В городе Кораблино открылась модельная библиотека

Губернатор Павел Малков сообщил об открытии модельной библиотеки в г. Кораблино, которая была создана в рамках нацпроекта «Культура».

По словам Павла Малкова, отремонтирован фасад здания, произведена замена окон и дверей, приобретена новая мебель и современное оборудование. Организованы удобные и современные пространства, в том числе создан информационно-образовательный центр «Точка роста», посетителям которого доступны ресурсы электронных библиотек.

Закуплено более 2 тысяч экземпляров художественной, детской и учебной литературы. Книжный фонд библиотеки будет пополняться ежегодно.